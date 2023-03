Barcellona-Real, al gol di Kessié Aguero esplode: "Ora piangete, poi..."

BARCELLONA (SPAGNA) - Nella partita più importante della Liga, il Clasico con il Real Madrid, il Barcellona ha ribadito ancora una volta il suo dominio in questa stagione. I blaugrana di Xavi hanno battuto 2-1 la squadra di Ancelotti con la rete decisiva messa a segno da Franck Kessié al 92'. E dire che le cose si erano messe subito bene per i Blancos, con il vantaggio acquisito al 9' del primo tempo con l'autorete di Araujo. Dopo varie occasioni create nel corso della prima frazione di gioco, il Barcellona ha trovato il pareggio poco prima dell'intervallo con Sergi Roberto. Quando la partita sembrava destinata al pareggio, ecco il gol risolutore di Kessié, con l'ex Milan entrato solo al 77'. Una vittoria preziosa per il Barcellona che allunga in testa alla classifica a +12 proprio sul Real Madrid, quando mancano dodici giornate alla fine del campionato.