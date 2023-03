Barcellona, Jordi Alba non ci sta: "Caso Negreira? Mai notati favoritismi"

BARCELLONA (SPAGNA) - "Non ho mai visto niente di strano in campo. Un arbitro può piacere o meno, ma quando si parla male del Barcellona mi indigno e non ci credo. Non ho mai notato favoritismi o cose strane". Così Jordi Alba, il terzino sinistro dei 'Blaugrana', commenta il caso Negreira. Intervistato dal quotidiano iberico 'Cuatro', l'ex giocatore del Valencia sottolinea anche che da tempo evita di leggere i giornali o guardare la tv poiché, secondo il suo punto di vista "ci sono cose che sono state dette, ma non sono vere"