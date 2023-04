Tra Brasile e Real, Ancelotti svela: "Ecco dove e fino a quando allenerò"

Carlo Ancelotti si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Real Madrid e Valladolid della Liga. L'allenatore italiano ha spaziato su vari temi, commentando anche le voci che lo accostano alla panchina del Brasile, affermando: "Mi emoziona . Ma devo e voglio rispettare il contratto con il Real Madrid. Ognuno può dire quello che vuole, ma la realtà è quella che è. E come ho appena detto: ho un contratto e voglio continuare. Poi, nessuno conosce il futuro"

Real Madrid, fino a quando allenerà Ancelotti

Carlo Ancelotti, in seguito alle continue domande sul suo futuro ha svelato fino a quando continuerà ad allenare: "Non sono sorpreso dalle voci e non sono preoccupato. L'unica cosa a cui penso è soddisfare questo club. Continuerò fino a quando il Real Madrid me lo permetterà. Stiamo molto bene, noto affetto. Il mio ambiente è tranquillo e io sono lo stesso. Mancano due mesi e siamo ancora in corsa per i titoli"