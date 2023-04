"Florentino Pérez ha già scelto l’eventuale erede di Ancelotti"

MADRID Spagna - Il futuro della panchina del Real Madrid è ancora incerto. L'impossibilità di vincere la Liga mette in dubbio la posizione di Carlo Ancelotti che - pur avendo un contratto fino al 2024 - a fine stagione potrebbe lasciare il club castigliano per intraprendere una nuova avventura sulla panchina della nazionale brasiliana. Il Consiglio del Real Madrid già sta prendendo in esame alcuni profili per la panchina del club.