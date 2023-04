Liga, Stuani affonda il "suo" Espanyol, frenata Athletic, Siviglia corsaro

Negli anticipi del sabato della 27ª giornata di Liga, brusca frenata dell'Athletic nella rincorsa a un posto in Europa. A Bilbao, infatti, la squadra di Valverde non va oltre lo 0-0 contro il Getafe e resta al settimo posto lontano 4 punti dal Villarreal. Punticino utile per i madrileni, che si confermano fuori dalla zona caldissima della classifica. Nella quale resta invece impantanato l'Espanyol, che perde il derby catalano in casa del Girona: succede tutto nella ripresa con Arnau Martinez che porta in vantaggio gli "albirrojos", Braithwaite che trova il pari e l'ex Stuani, che a pochi secondi dal termine la decide su rigore, mandando in visibilio il Municipal de Montilivi. Nell'altro derby del pomeriggio, quello andaluso tra Cadice e Siviglia, vittoria ospite per 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Ocampos e di En Nesyri.