Il Barcellona batte l’Elche e vola a +15 sul Real Madrid

ELCHE (SPAGNA) - Nuovo successo per la capolista Barça, che cala il poker nel testa-coda del Martinez Valero di Elche e allunga, così, a 15 lunghezze il margine di vantaggio sul Real Madrid, che domani è atteso dalla gara interna col Valladolid. A regalare il nuovo successo ai blaugrana, una doppietta del pichichi Lewandowski, che non aveva festeggiato neppure un gol nello scorso mese di marzo, e le reti di Ansu Fati e Ferran Torres. Già 20 clean sheet, nel torneo, per Ter Stegen.

TUTTO SULLA LIGA Rotazioni blaugrana Consistente turn-over per Xavi, che con un pensiero al ritorno delle semifinali di Coppa del Re col Real Madrid fissato per mercoledì prossimo - vittoria per 1-0 per i blaugrana nell’andata del Santiago Bernabeu - s’inventa il difensore centrale Eric Garcia nel ruolo di vice Busquets. Davanti, con Lewandoswki, nuova occasione per Ferran Torres e Ansu Fati. L’esordiente Sebastian Beccacece, che ha sostituito nel corso della sosta Pablo Machin, risponde con una doppia linea a quattro, alle spalle di Fidel e Pere Milla.

Lewa rompe il digiuno A fare la gara, come previsto, è il Barça, anche se in campo, almeno nel primo tempo, non si vede tutta questa differenza che i 55 punti che separano le due squadre in classifica, al fischio d'inizio, farebbe prevedere. Pur senza strafare, comunque, i catalani trovano, con un po’ di sorte, il vantaggio allo scoccare del 20’, con Lewandowski che risolve, in qualche modo, una mischia in area. Il polacco mette, così, fine a un digiuno nel torneo che durava dallo scorso 19 febbraio, quando andò a segno contro il Cadice. A fine frazione, lo stesso ex Bayern Monaco divora il possibile raddoppio, mancando un facile colpo di testa su centro dalla destra di Ferran Torres. Prima dello scadere della prima frazione, infine, Mascarell respinge, nei pressi della linea, un tiro a botta sicura di Koundé.

Un poker per la fuga La ripresa si apre con Carmona che s’invola verso Ter Stegen, ma sul più bello viene messo ko da un malanno muscolare, che frustra la ghiotta occasione e mette fine alla gara del centrocampista, costretto a lasciare il posto a Raul Guti. Sul fronte opposto va decisamente meglio ad Ansu Fati, che chiude una trionfale cavalcata iniziata dalla sua metà campo, senza trovare opposizione dei rivali, con un diagonale vincente. 4º gol nel torneo per il gioiellino blaugrana. Poco dopo, Lewandowski, servito da Gavi, completa la sua doppietta. E sono già 17 i gol in Liga per il polacco. Completa il poker, Ferran Torres con un pregevole tiro a giro. Nel finale, c’è il tempo per il debutto in prima squadra del baby Aleix Garrido, che rileva Ansu Fati, e per un ultimo tentativo dell’Elche con Fidel, che di testa centra la traversa. Barça sempre più in fuga. CLASSIFICA LIGA

