Real Madrid, 6-0 al Valladolid con tripletta lampo di Benzema!

MADRID (SPAGNA) - Prova di forza per il Real Madrid, che a tre giorni dal ritorno delle semifinali di Coppa del Re col Barça, rifila al Valladolid, presieduto dal ‘Fenomeno’ Ronaldo, un tennistico 6-0. Grande protagonista della gara, Karim Benzema, che confeziona una spettacolare tripletta nel giro di appena 7 minuti, a cavallo della mezz’ora del primo tempo. Degli ottimi Rodrygo, Asensio e Lucas Vazquez le altre reti dei blancos, che si riportano a -12 dai blaugrana.

TUTTO SULLA LIGA Con la mente a Barcellona Mercoledì prossimo, al Camp Nou, il Real andrà alla caccia della remontada contro il Barça, che lo scorso 2 marzo si era imposto per 0-1, al Santiago Bernabeu, nell’andata delle semifinali di Coppa del Re. E, così, Ancelotti, già privo degli infortunati Mendy e Rudiger, oltre che dello squalificato Nacho, decide di trattenere in panchina anche Carvajal, Valverde e Modric. Il piano prevede i due mediani Tchouameni e Kroos alle spalle di Asensio, Rodrygo e Vinicius, con Benzema unico vero referente offensivo. I primi minuti di gara dei blancos, però, non sono brillantissimi ed è il Valladolid ad andare più vicino al gol, prima con Roque Mesa, che coglie un palo clamoroso con un tiro dal limite, poi, con Monchu, che allarga di poco un piattone da ottima posizione, su un cross per vie orizzontali di Lucas Rosa.

Tripletta lampo Ancelotti non gradisce e sposta Asensio nella posizione di interno di centrocampo, con Rodrygo che si trasferisce sul fronte destro dell’attacco. Scelta azzeccatissima, che a metà frazione consente proprio a Rodrygo, innescato da Asensio, di rompere gli equilibri, con un perfetto diagonale che non lascia scampo ad Asenjo. Poi, sale in cattedra Benzema, che tra il 29’ e il 36’, appena sette minuti, confeziona una tripletta lampo. Lo spettacolo si apre con un colpo di testa in tuffo, su geniale centro di Vinicius, prosegue con un destro a giro dal limite e si chiude con una spettacolare rovesciata su cross dalla destra di Rodrygo. 14 gol in Liga per l’attaccante lionese.

Manita blanca Ad inizio ripresa, Pacheta rivoluziona il Valladolid con un triplo cambio. Fuori Roque Mesa, Hongla e Luis Perez, dentro Aguado, Oscar Plano e Kike Perez e, proprio quest’ultimo, dopo neanche un giro di lancette, centra il secondo legno colto dagli ospiti, con una parabola dal limite dell’area. Un quarto d’ora più tardi, sul fronte opposto, coglie il palo anche Rodrygo, con Asenjo completamente fuori causa. Poco dopo, il brasiliano andrebbe a segno, ma la giocata viene annullata per un precedente fallo di mano dell’assistman Vinicius. La manita, così, è rinviata al 33’, con l’attivissimo Rodrygo che regala l’assist vincente ad Asensio, che insacca da centro area. Nel finale, c’è ancora il tempo per l’ultimo gol di Lucas Vazquez, che fissa il definitivo 6-0. E tornano 12 le lunghezze di distanza dalla capolista Barça. Ora, mente al Camp Nou per il Real, che mercoledì proverà a ribaltare la sconfitta di misura sofferta al Bernabeu nell’andata delle semifinali di Coppa del Re. CLASSIFICA LIGA

