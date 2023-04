Atletico all'ultimo respiro: Betis Siviglia piegato nel finale e terzo posto blindato

MADRID (Spagna) - Nel postcipo della 27ª giornata di Liga , l' Atletico supera per 1-0 il Betis e blinda il terzo posto alle spalle del duo Barcellona, Real. Match risolto solo nel finale, ma che la squadra di Simeone ha dominato sia a livello di gioco e di occasioni. Il gol partita arriva all'86, grazie allo spunto di Correa , che riceve centralmente da Griezmann, salta come birilli tre difensori andalusi e deposita in rete per la gioia del Wanda Metropolitano.

Atletico Madrid-Betis 1-0: statistiche e tabellino

Impresa Villarreal con la Real Sociedad, pari a Vigo

In una delle altre gare odierne netta vittoria casalinga per il Villarreal, che piega 2-0 la Real Sociedad quarta in classifica. A decidere il match le reti di Parejo (su rigore al 77') e Jackson (81'), quest'ultimo poi espulso per doppia ammonizione. Con questo successo il Villarreal sesto della classe allunga sull'Athletic Bilbao (ora a -7). A completare il programma di oggi (domenica 2 aprile) il 2-2 tra Celta Vigo e Almeria: ospiti due volte avanti nel primo tempo con Babic e Puigmal, padroni di casa abili a rimontare in entrambe le occasioni con Seferovic e Perez.

Villarreal-Real Sociedad 2-0: statistiche e tabellino

Celta Vigo-Almeria 2-2: statistiche e tabellino