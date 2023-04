“Tebas ha fornito prove false”, il Barça vuole le sue dimissioni: che bufera!

MADRID (SPAGNA) - Il presidente della Liga, Javier Tebas , avrebbe inviato alla Procura una lettera per la causa sui pagamenti al vicepresidente arbitrale, José María Enríquez Negreira , indicando direttamente due ex presidenti del Barcellona , Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell , per presunti reati di cattiva amministrazione e appropriazione indebita, basandosi su un documento manoscritto di un ex dirigente deceduto. Nella sua lettera, Tebas collegava direttamente i nomi o i cognomi riportati nel documento con i due ex presidenti e da ciò deduceva che essi potevano essere coinvolti in operazioni immobiliari e movimenti presso “ istituzioni finanziarie e banche d’investimento ”. Ma la famiglia del defunto dirigente, Josep Contreras , ha chiarito la vera identità delle persone menzionate nel documento, specificando che non hanno nulla a che fare con gli ex presidenti.

Tebas fa nomi e cognomi

La lettera alla Procura del 22 febbraio, firmata personalmente da Tebas, non si limita a fornire la documentazione, ma indica teorie su chi si riferiscano i nomi e i cognomi riportati nel manoscritto di Contreras. Il problema è che queste teorie e speculazioni non corrisponderebbero alla realtà. Lo stesso Tebas assicura che “questa parte non ha alcun spirito speculativo, né il presente scritto presuppone l’esercizio di un’accusa concreta nei confronti di nessuno”. Ciò nonostante, essa osserva che “riteniamo che i nomi e i cognomi riportati nella nota manoscritta possano coincidere con quelli di alcuni ex dirigenti del Barcellona”. Poi osserva che “con il nome di Román accompagnato dalla parola avvocato, si potrebbe fare riferimento a Román Gómez Ponti, ex responsabile dei servizi legali del Barcellona. Non è possibile ignorare che il cognome Rosell coincide con quello dell’ex presidente blaugrana tra il 2010 e il 2014, così come il nome di Josep Maria coincide con quello dell’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, che è stato il massimo mandatario del club tra il 2014 e il 2020”. Il 10 marzo la Procura ha denunciato il Barça, includendo i suoi due ex presidenti e alcuni dirigenti, per tre reati persistenti di corruzione tra privati nel settore sportivo, amministrazione sleale e falsità commerciale. Ma è stata scartata l'appropriazione indebita sollevata da Tebas proprio nella sua lettera. In realtà, come ha chiarito la famiglia del defunto, il documento è stato scritto decenni fa e i nomi indicati da Tebas si riferiscono a Emilio Roman, avvocato di Contreras e Ramon Rosell, contabile della loro società.



Tebas si difende su Twitter

Il presidente della Liga allontana le accuse e si difende su Twitter: "Il titolo di 'La Vanguardia' è falso", tuona il numero uno del calcio spagnolo. "Noi non accusiamo nessuno, la notizia stessa lo corrobora rimarcando quanto diceva la lettera al pm: "né questa lettera implica l'esercizio di un'accusa specifica contro nessuno", Sig. Conde Godó. Tenete d'occhio i vostri giornalisti che calunniano", replica duramente Tebas.

Il Barcellona non ci sta: "Chiediamo le dimissioni di Tebas"

La reazione del Barcellona non si è fatta attendere. Il club di Joan Laporta scende in campo e chiede pubblicamente che Tebas si dimetta in qualità di presidente della Liga spagnola: "La notizia che 'La Vanguardia ' pubblica oggi è così grave che dovrebbe allertare tutti i club della Liga, a causa di pratiche che non hanno alcun adattamento le funzioni che vengono attribuite al presidente della Liga. Solo per questo fatto, quello di attribuire funzioni che non gli corrispondono, ma anche per dignità e rispetto della presidenza della Liga, mister Tebas dovrebbe dimettersi dalla sua funzione". Nella lettera, il Barça esprime "la sua profonda rabbia, indignazione e stanchezza", auspicando che il presidente della Liga "appaia pubblicamente per dare spiegazioni, al di là del tweet inviato all'alba da Tebas dai toni minacciosi".