Davide Ancelotti verso la prima esperienza da allenatore: ecco dove andrà

ROMA - Se il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid (o altrove) è ancora tutto da scrivere, sembra comunque lontano dai blancos quello del figlio Davide. Secondo quanto riferito da Marca, infatti, dopo che nella stagione attuale dalla Premier l'Everton aveva cercato di assicurarsi per la propria panchina Davide Ancelotti, quest'ultimo avrebbe già deciso di iniziare, per la prossima stagione, la propria carriera da primo allenatore. E la destinazione più probabile sembra essere il Basilea che, reduce da una stagione anonima e intenzionato a iniziare un nuovo progetto, si sarebbe già mosso per affidare la propria panchina proprio al vice allenatore del Real Madrid. Davide Ancelotti può vantare, a soli 33 anni, un curriculum fatto di numerose esperienze importanti: a partire dal ruolo di preparatore al PSG, passando per i maggiori campionati europei (Bayern Monaco, Napoli, Everton), fino al rientro al Real (con il quale Davide ha un contratto fino a giugno 2024) come vice del padre Carlo.