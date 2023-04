Clamoroso, l'Elche fa ricorso per annullare la gara persa col Barcellona

BARCELLONA - L' Elche ha presentato ufficialmente un reclamo contro il Barcellona , dopo la partita dell'1 aprile (valida per la 27ª giornata di Liga ) terminata 4-0 per il blaugrana. A riportarlo è stato il Cadena SER, secondo il quale il club spagnolo attualmente all'ultimo posto in classifica avrebbe chiesto la sconfitta a tavolino per la squadra di Xavi.

“Tebas ha fornito prove false”, il Barça vuole le sue dimissioni: che bufera!

Reclamo contro il Barcellona, il motivo

La motivazione è l'utilizzo di Gavi, che rappresenta uno degli ultimi problemi del club blaugrana oltre al caso Negreira. Infatti il centrocampista spagnolo ha firmato il rinnovo di contratto ma la Liga non ha permesso la registrazione del giocatore in base all'articolo 141 del Regolamento: "I calciatori il cui tesseramento viene annullato, non potranno, nel corso della stessa stagione, ottenere il tesseramento nella stessa squadra della società alla quale erano già legati". Il caso di Gavi è però particolare, dato che non è stato registrato come giocatore della prima squadra poiché avrebbe fatto sforare il budget fissato per il club nei limiti del Fair Play Finanziario. Gavi è stato dunque iscritto come giocatore delle giovanili, tornando ad indossare la maglia numero 30, invece della 6, proprio contro l'Elche. La denuncia del club dovrebbe risolversi, probabilmente, in un nulla di fatto: i blaugrana avevano già ricevuto l'ok dalla Liga e dalla Federazione per schierare il giovane centrocampista.