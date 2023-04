Barcellona umiliato al Camp Nou: sui social arriva lo sfottò dell'Eintracht!

Ancelotti “Nostradamus”: l’incredibile pronostico che si è avverato

Barcellona, lo sfottò dell'Eintracht

L'account ufficiale del club tedesco non ha perso tempo per sottolineare la sconfitta blaugrana e per ricordare una delle vittorie più memorabili proprio dell'Eintracht: "Già vista questa festa in bianco". Il riferimento è il successo per 3-2 della scorsa stagione del club tedesco, sempre al Camp Nou, che valse l'accesso in semifinale di Europa League proprio a discapito del Barcellona che fu eliminato a sorpresa. L'Eintracht, dopo aver battuto i blaugrana, sarebbe arrivato fino alle finali della competizione trionfando in finale.