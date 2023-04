Cavani fa una scioccante rivelazione: "Mai vissuto niente di simile"

Cavani: "Situazione inedita per me"

L'ex attaccante del Psg e del Napoli ha soprattutto raccontato il momento che sta vivendo con il Valencia, impegnato nella lotta per non retrocedere nella Liga Smartbank, la seconda divisione del calcio spagnolo. Una situazione inedita, mai vissuta prima in carriera che Cavani racconta così: "Non ho mai dovuto vivere una situazione del genere. A volte le cose vanno affrontate e non c'è altro modo".

Cavani carica il Valencia

Il centravanti uruguaiano, che ha segnato 7 gol con la maglia degli 'Els' in tutte le competizioni, ammette le enormi difficoltà del club nel corso della stagione, iniziata con Gennaro Gattuso in panchina e proseguita con Voro e Ruben Baraja. "Abbiamo provato in mille modi a ribaltare la situazione, sappiamo dove siamo e vogliamo che questo club arrivi il più in alto possibile, se lo merita ed è un grande club". I Pipistrelli occupano attualmente il terz'ultimo posto in Liga e, nella domenica di Pasqua, voleranno ad Almeria per un vero e proprio spareggio salvezza.