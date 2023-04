Liga,la Real Sociedad blinda il quarto posto. Osasuna momento magico

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Vittoria pesante per la Real Sociedad , che regola 2-0 il Getafe e blinda il quarto posto in classifica, allungando ancora sul Betis e accorciando momentaneamente le distanze dall'Atletico, terzo. Sblocca il risultato Oyarzabal , che in precedenza aveva sbagliato anche un rigore, raddoppia il giapponese Kubo .

L'Athletic ringrazia i fratelli Williams, Espanyol nei guai

Vittoria griffata famiglia Williams per l'Athletic Bilbao, che batte 2-1 l'Espanyol e sale a quota 40 punti in classifica e resta aggrappata alla zona Europa. Decidono i gol dei fratelli Inaki e Nico, per tre punti dal grande peso specifico per continuare a sperare.

Osasuna, momento magico

Continua il momento magico dell'Osasuna, che dopo aver conquistato la finale di Copa del Re, dove sfiderà niente meno che Il grande Real Madrid, vince di rimonta con l'Elche e si avvicina al settimo posto dell'Athletic. A Pamplona è però proprio il fanalino di coda a portarsi in vantaggio con Tete nel finale del primo tempo, poi si accende la stella marocchina Abde Ezzalzouli, classe 2001, che nel giro di 12 minuti, tra il 71' e l'83' firma la doppietta che ribalta il risultato e decide il match.

