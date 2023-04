Il Real Madrid si arrende al Villarreal e dice definitivamente adios alla Liga

MADRID (SPAGNA) - Inaspettata sconfitta interna per un Real Madrid che, imbottito di rincalzi in vista del primo round di Champions col Chelsea, si fa sorprendere dall’orgoglioso Villarreal. Blancos due volte avanti con un autogol di Pau Torres e un gol di Vinicius, ma puntualmente ripreso da Chukwueze e Morales, fino al definitvo 3-2 siglato dallo scatenato Chukwueze. E la Liga, ora, diventa davvero un’utopia per i blancos, col Barça che, lunedì, può portarsi a +15 in caso di vittoria sul Girona.

TUTTO SULLA LIGA Con la mente al Chelsea. In considerazione del -12 dal Barça, al fischio d’inizio, e soprattutto della sfida Champions col Chelsea fissata per mercoledì prossimo, Ancelotti pensa bene di trattenere, almeno inizialmente in panchina, ben sei possibili titolari. Si accomodano, così, tra i rincalzi Miliato, Carvajal, Camavinga, Kroos, Valverde e Modric. Il tecnico di Reggiolo, però, non rinuncia al suo tridente titolarissimo, formato da Rodrygo, Benzema e Vinicius. Quique Setien, da parte sua, deve reinventarsi il suo undici per le pesanti assenze di Albiol, Capoue, Coquelin e, soprattutto, Gerard Moreno in avanti. In attacco, così, il falso nueve Lo Celso spalleggia Chukwueze e Yeremi Pino.

A viso aperto Ne viene fuori una partita giocata a viso aperto, che si sblocca al quarto d’ora, grazie a uno sfortunato autogol di Pau Torres, provocato da una giocata prepotente di Asensio, che si disimpegna nuovamente, con ottimi risultati, da interno di centrocampo. Il Sottomarino giallo non si scoraggia e, attorno al 40’, riacciuffa il pari con Chukwueze, che servito da un assist geniale di Lo Celso, fa secco Nacho e trafigge Courtois. Poi, la gara si scalda per un entrataccia di Tchouameni sullo stesso Chukwueze, che il fin troppo permissivo Alberola Roja ignora, tra le proteste di Setien, che chiede a gran voce l’intervento del Var per una possibile espulsione diretta.

Adios Liga La vivacissima ripresa si apre con la staffetta scientifica tra Alaba e Militao, che a questo punto paiono destinati a partire dall’inizio contro il Chelsea, e con uno spettacolare assolo di Vinicius, che vale il nuovo vantaggio per i blancos. 9º gol in Liga per il brasiliano. Il Villarreal, però, non ci sta, e a metà della seconda frazione riacciuffa il pari con il subentrato Morales, che insacca al termine di un’azione insistita. Poi, sale in cattedra nuovamente Chukwueze, che s’inventa una perfetta parabola mancina che vale il definitivo 3-2 per il Villarreal. E, ora, in caso di successo del Barça, lunedì prossimo, sul Girona, i blaugrana si porterebbe a +15, blindando definitivamente la Liga. CLASSIFICA LIGA

