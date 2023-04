Muriqi show col Maiorca: doppietta al Valladolid e 3-3 al 94'!

SPAGNA - Nella 28ª giornata di Liga Valladolid-Maiorca regala spettacolo con un pari pirotecnico: al José Zorrilla finisce 3-3, non basta la doppietta dell'ex Lazio Muriqi agli ospiti per raggiungere la vittoria. Anzi, il Pirata pareggia proprio in extremis su rigore al 94', dopo aver segnato il primo gol al 53' (12° centro in 25 partite di campionato). Il Maiorca sale così a 34 punti, mentre il Valladolid avanza a quota 29. Vince in trasferta invece il Cadice che supera 2-0 il Betis Siviglia, portandosi a +4 sulla zona retrocessione, mentre il Valencia perde 2-1 lo scontro diretto per la salvezza con l'Almeria: non basta la rete dell'ex Milan Castillejo.