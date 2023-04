Liga, frena il Barcellona: finisce senza reti contro il Girona

BARCELLONA - La 28ª giornata di Liga si chiude con il pareggio senza reti del Barcellona. Finisce 0-0 al Camp Nou contro il Girona, con i blaugrana che creano tantissime occasioni senza però mai sbloccare il risultato. Il primo tempo è un assalto della squadra di Xavi, con la difesa degli ospiti che però regge. Al 36' tante proteste per il tiro di Raphinha che secondo i blaugrana ha oltrepassato la linea: la verifica del VAR conferma che il pallone non è entrato per pochi millimetri. La partita non cambia nella ripresa: tante occasioni del Barcellona ma il Girona regge e finisce 0-0. I blaugrana, reduci dal poker subito in Coppa del Re contro il Real Madrid, salgono a 72 punti portandosi a +13 sui Blancos.