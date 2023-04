Coro choc contro il Barça denunciato dalla Liga: il testo da brividi

MADRID (Spagna) - La National Professional Soccer League ogni invia una lettera al Comitato per la concorrenza RFEF e alla Commissione antiviolenza per segnalare i cori nelle partite di calcio che incitano alla violenza o hanno un contenuto offensivo o intollerante. Tali comportamenti delle tifoserie sono vietati, e quindi punibili, sia nel Codice Disciplinare Sportivo RFEF che nella Legislazione contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport.

I tifosi dell’Espanyol

Nella trasferta a Girona, circa duecento tifosi dell’Espanyol si sono messi negativamente in evidenza per un coro che hanno avuto modo di cantare in modo corale nel settore ospite. E le parole non lasciano spazio a equivoci di sorta. "È un pilota fantastico, atterraggio divino, andiamo talebani, aerei al Camp Nou”. Un coro folle che inneggia a un attentato nello stadio dei rivali: al peggio non c’è mai fine.