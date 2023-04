Real, Ancelotti sicuro sul suo futuro: "Nessun dubbio sul fatto che..."

MADRID - Dopo il convincente successo contro il Chelsea nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, il Real Madrid si rituffa in campionato. Alla vigilia del match contro il Cadice al Nuevo Mirandilla, il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, è intervenuto in conferenza stampa: "In alcune competizioni abbiamo avuto successo, ma per giudicare serve aspettare. Io le critiche le ascolto, come è normale. Nel nostro mondo bisogna ascoltare le persone, il club e i giocatori. Poi bisogna differenziare le critiche, quelle che sono comprensibili e costruttive e quelle che non lo sono. Cambierei Vinicius con Haaland? Sono entrambi giocatori fantastici. Io approfitto delle qualità di Vinicius, Guardiola di quelle di Haaland. Ognuno ha le sue".