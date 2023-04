Liga, risorge il Rayo Vallecano: 2-1 all'Osasuna

MADRID (SPAGNA) - Il Rayo Vallecano interrompe la striscia negativa in campionato (5 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime otto giornate) superando 2-1 l'Osasuna nell'anticipo della 29ª giornata della Liga spagnola. La squadra di casa chiude il primo tempo con il doppio vantaggio grazie all'autorete di Hernandez e al gol di Palazon. Nel secondo tempo la squadra di Pamplona accorcia le distanze al 66' con Gomez ma non basta. Il successo dei padroni vale il sorpasso in classifica: il Rayo sogna la qualificazione in Europa e si porta momentaneamente al settimo posto con 40 punti, due in più della formazione di Arrasate che resta inchiodata a 38.