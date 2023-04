Il nuovo Bernabeu paragonato al Colosseo. I social: “State scherzando?”

La rivista National Geographic ha preparato un documentario sul nuovo Santiago Bernabeu , svelando come diventerà il futuro stadio del club spagnolo. Nel trailer diffuso on line e diventato già virale sui social, viene paragonato il nuovo impianto al Colosseo.

I commenti sui social

Ma il paragone piace a pochi. "State scherzano? E' irriguardoso verso il Colosseo", scrivono diversi utenti. "Quindi il nuovo stadio sarà una copia?", si chiedono i tifosi. "Sono romano - ha scritto un utente in spagnolo - e il Colosseo non si tocca". La similitudine è piaciuta davvero a pochi. "Non mancate di rispetto ad una vera e propria opera d'arte. Il Colosseo non si tocca", sentenzia un tifoso spagnolo.