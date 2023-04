Liga, il Betis ringrazia l'Athletic e mette nel mirino il quarto posto

Negli anticipi del sabato della 29ª giornata di Liga, si incrociano i risultati di Siviglia, Bilbao e Vilareal, coinvolgendo la lotta per i piazzamenti europei e quella per la salvezza. Il Betis affonda 3-1 l'Espanyol, lasciandolo al penultimo posto in classifica, sorpassa il Villarreal, sorpreso in casa 2-1 dal Valladolid, che si tira fuori dalla zona caldissima della classifica, e si porta in quinta posizione, a soli tre punti dalla zona Champions demarcata dalla Real Sociedad, sconfitta 2-0 dall'Athletic.