Liga: l'Atletico non stecca, il Siviglia avvisa lo United

Il Siviglia affonda il Valencia, il Girona sale ancora

Dopo la grande rimonta in Europa League in casa del Manchester United, il Siviglia si conferma in un momento di grande forma, passando al Mestalla 2-0 e lasciando il Valencia in terzultima posizione. In gol Bade e l'ex milanista Suso. Il Girona supera 2-0 il fanalino di coda Elche e sale al nono posto in classifica.

