Insulti razzisti a Rudiger: la reazione del difensore è di fuoco

ROMA - Insulti e cori razzisti ad Antonio Rudiger: è successo al termine della partita di Liga tra Cadice e Real Madrid, giocata sabato 15 aprile. In un video pubblicato dai media spagnoli si può vedere il difensore del Real accingersi a lanciare la propria maglietta alla tifoseria, e dagli spalti sono volati insulti tra cui "ne*ro bas*ardo". A riportare l'accaduto è stato Marca: "Stavolta non è stato Vinicius ad essere oggetto di insulti razzisti dagli spalti. Antonio Rudiger avvicinandosi agli spalti, ha ricevuto diversi e gravi insulti da parte di alcuni presenti mentre stava per cedere la sua maglia al figlio di un dipendente della stadio". Marca fa riferimento a quanto accaduto al compagno di squadra di Rudiger, Vinicius Jr, che è stato spesso oggetto di insulti razzisti nel corso delle partite, tanto che l'attaccante brasiliano ha testimniato contro un tifoso di Maiorca accusato di averlo chiamato "scimmia". Non solo, visto che il Real Valladolid ha sospeso gli abbonamenti di 12 tifosi durante le indagini sugli insulti a Vinicius. Quest'ultimo, dopo i fatti di Valladolid, Vinicius aveva accusato la Liga di non prendere provvedimenti per eliminare i cori razzisti dalle partite. Per il momento, invece, non è arrivato nessun commento da parte di Rudiger su quanto avvenuto sabato, ma la reazione al termine del video, con ampi gesti rivolti al pubblico, parla da sé.