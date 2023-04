ROMA - Si ammaina una bandiera dell’Athletic Bilbao e tra le ultime del calcio internazionale. Il terzino sinistro Mikel Balenziaga ha annunciato infatti questa mattina, in una conferenza stampa alla presenza del presidente del club basco Jon Uriarte, il ritiro dal calcio giocato a fine stagione. Balenziaga, classe 1988, ha disputato ben 321 partite in 12 stagioni come calciatore biancorosso.