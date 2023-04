Ancelotti attacca: "Si giocano troppe partite, qualcosa deve cambiare"

MADRID (SPAGNA) - "La squadra sta molto bene, ma alle volte il calendario non ha molto senso, ci sono troppe partite e andrebbe tenuta in considerazione la salute dei giocatori, che sono la parte più importante del calcio". Così l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, presenta la sfida con il Celta Vigo in Liga e attacca le istituzioni calcistiche senza remore. Il tecnico dei 'Blancos' non ci sta e aggiunge: "Ma ognuno pensa a sé: la Liga pensa a sé, la Federazione spagnola pensa a sé, idem Fifa e Uefa, per loro i giocatori non contano nulla e qualcosa deve cambiare". Lo stesso Ancelotti spiega che "in quattro mesi, dal 30 dicembre a oggi, escludendo la sosta per le nazionali", lui e il suo staff abbiano "concesso solo otto giorni liberi" ai giocatori.