Liga, il Real Madrid vince e aspetta: Celta battuto 2-0

Real Madrid-Celta 2-0, tabellino e statistiche

La Real Sociedad blinda il quarto posto

Nei match del pomeriggio del sabato di Liga, fanno festa Real Sociedad e Athletic Bilbao, sorride il Valladolid e mastica amaro il Betis. A Pamplona, gli andalusi vengono sconfitti 3-2 dall'Osasuna, con una doppietta dell'"italiano" Budimir ad indirizzare il match. Un ko che allontana forse in maniera definitiva il Betis dal quarto posto della Real Sociedad, che superando 2-1 in rimonta il Rayo Vallecano si porta a +6, consolidando la piazza Champions. La sconfitta degli andalusi fa felice anche l'Athletic Bilbao, che passa 2-1 sul campo dell'Almeria e torna in corsa per l'Europa, con il sesto posto del Villarreal distante un punto e il quinto del Betis a due. Sorrisi infine in casa Valladolid, la vittoria di misura sul Girona mette la zona retrocessione a sette punti di distanza.

Osasuna-Betis 3-2, tabellino e statistiche

Real Sociedad-Rayo 2-1, tabellino e statistiche

Almeria-Athletic 1-2, tabellino e statistiche

Valladolid-Girona 1-0, tabellino e statistiche