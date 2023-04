Il Real Madrid non si ferma più: 2-0 anche al Celta

MADRID (SPAGNA) - Archiviata la qualificazione alle semifinali di Champions League , grazie al secondo 2-0 rifilato al Chelsea nel giro di sei giorni, il Real Madrid inizia il suo intenso ciclo di sei gare concentrate in appena 18 giorni, imponendosi sul Celta, sempre per 2-0, con le reti di Asensio e Militao . Risultato che permette ai blancos - che di qui alla super sfida di Coppa Campioni col City del prossimo 9 maggio disputerà altre quattro partite, tra turni infrasettimanali di Liga e finalissima di Coppa del Re con l’ Osasuna - di ridurre il ritardo dal Barça a 8 lunghezze. Blaugrana che domani pomeriggio proveranno a ripristinare le distanze nel big match con l’ Atletico Madrid .

Cinque cambi per Ancelotti rispetto all’undici schierato a Stamford Bridge , martedì scorso. Oltre all’infortunato Alaba , escono di scena Carvajal , Kroos , Modric e Rodrygo per fare posto a Nacho , Rudiger, Tchouameni , Ceballos e Asensio , con quest’ultimo che completa il tridente offensivo con gli intaccabili Benzema e Vinicius . Carlos Carvalhl risponde col suo ordinato 4-4-2 in cui si fanno notare il gioiellino Gabriel Veiga , sulla mediana, e l’eterno Iago Aspas , in avanti.

Implacabili

Nonostante la mezza rivoluzione, il Real attacca a testa bassa fin dai primi scampoli, anche se negli ultimi metri si dimostra più impreciso del consueto. Di fatto, il primo tiro nello specchio arriva appena varcato il 40’, con Asensio, servito a centro area da Vinicius, e coincide con il vantaggio blanco. E salgono a 8, così, i gol in campionato per il maiorchino. Ad inizio ripresa, arriva l’immediato raddoppio di Militao, che svetta imperioso sul centro dalla bandierina dello stesso Asensio. Per il difensore brasiliano sono 5 i gol nel torneo. Il Celta prova a reagire con una fuga di Iago Aspas, che però perde l’uno contro uno con il monumentale Courtois. Il risultato non cambia più fino al fischio finale. Real a -8 dal Barça, in attesa del big match del Camp Nou tra blaugrana e Atletico Madrid.

