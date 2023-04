Liga, Siviglia ok al 94': Villarreal battuto 2-1

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Siviglia, prossimo rivale in Europa League della Juventus, batte in extremis il Villarea per 2-1, nella 30esima giornata della Liga. Padroni di casa avanti al 30' con Mir, pareggio al 57' degli ospiti con Pau Torres. Ma al 94' è En Nesyri a regalare il successo alla formazione di Mendilibar. Il Siviglia afiderà la Juventus nell'andata delle semifinali di Europa League il prossimo 11 maggio allo Stadium.

Muriqi batte Borja Mayoral

Successo fondamentale poi in chiave salvezza per il Valencia, che spezza un digiuno di quattro partite e torna a vincere passando sul campo del fanalino di coda Elche. Senza l'ex romanista Kluivert e l'ex milanista Castillejo (entrambi infortunati), sono Cavani e Lino a formare la coppia di attacco nella squadra di Baraja (tecnico subentrato a Gattuso, che ha rescisso il suo contratto a fine gennaio). Ed è proprio l'ex napoletano al 19' a fornire al compagno di reparto l'assist per l'1-0, con il decisivo raddoppio arrivato poi su autorete di Verdú prima del riposo (42'). Tre punti pesantissimi per il Valencia, che aggancia l'Almeria nella zona calda della classifica. Il Maiorca di Muriqi batte in rimonta il Getafe di Borja Mayoral per 3-1. L'ex giallorosso portain vantaggio gli ospiti al 23' del primo tempo. Nella ripresa una doppietta di Lee Kang-In e una rete di Raillo, permettono ai padroni di casa di ribaltare il risultato.

