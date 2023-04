Casillas, il racconto drammatico dell’infarto: “Mi contorcevo”

MADRID - In tanti hanno probabilmente già dimenticato, ma il primo maggio del 2019, l'ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas ebbe un infarto miocardico. L'ex calciatore che indossava in quella stagione la maglia del Porto, si trovava proprio al centro sportivo per l'allenamento. Fortunatamente, il medico della squadra che era a pochi metri di distanza, ha rapidamente identificato i sintomi e il portiere fu rapidamente in un ospedale dove fu operato. A distanza di quattro anni da quella brutta esperienza, Casillas ha raccontato a Mundo Deportivo quei terribili attimi: "Sono caduto a terra e stavo cercando ossigeno che non c'era, mi stavo contorcendo dal dolore. Molto strano, fai sport, conduci una vita sana, ti senti bene, forte e sei sorpreso da quel dolore al petto piuttosto acuto, mi stavo dimenando. Ora mi sento bene. Ho anche un sacco di farmaci che mi danno sicurezza. Penso che solo i medici possano dire quello che posso o non posso fare".