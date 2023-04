Il Barcellona come il Real: va ko in Liga! Tris Atletico Madrid

MADRID (SPAGNA) - Quasi un match-point sprecato per il Barcellona, che un giorno dopo il ko incassato dal Real Madrid sul campo del Girona cade a sua volta sul campo del Rayo Vallecano, vittorioso per 2-1 contro la capolista in uno dei match della 31ª giornata di Liga. La squadra di Xavi si sveglia troppo tardi e non basta il gol di Lewandowski nel finale (83') per rimediare a quelle firmate per i padroni di casa da Alvaro Garcia (19') e Fran Garcia (53'): i blaugrana 'graziano' così in qualche modo i 'Blancos' di Carlo Ancelotti, che a sette giornate dalla fine del campionato restano lontanissimi dalla vetta (-11) ma sono ancora 'vivi'.