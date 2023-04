Benzema scatenato! Tripletta e un palo contro l'Almeria.

MADRID (SPAGNA) - Sconfitta infrasettimanale col Girona alle spalle per il Real Madrid, che riappare al Santiago Bernabeu e si sbarazza con un agile 4-2 del pericolante Almeria. Grande protagonista dela serata, lo scatenato Karim Benzema, che sigla una tripletta tutta concentrata nel primo tempo, che gli consente di salire a quota 17 reti in Liga, a un solo gol dal pichichi Lewandowski. Dell’ottimo Rodrygo il 4º gol dei blancos, realizzato a inizio ripresa. Di Lazaro e Robertone le marcature degli ospiti. Risultato che permette ai campioni d’Europa di riportarsi a -8 dal Barça, che stasera ospita il Betis Siviglia. Comunque finisca la gara del Camp Nou, il Real pare assolutamente in palla in vista della finalissima di Coppa del Re con l’Osasuna di sabato prossimo e della doppia sfida Champions col City che seguirà a stretto giro.

TUTTO SULLA LIGA Modric ko Fuori causa Modric, che lotta contro il tempo per riprendersi dal malanno muscolare e riapparire per il gran finale di stagione, Ancelotti decide di far rifiatare anche Valverde e Carvajal. Per il resto è Real Madrid grandi occasioni, con Lucas Vazquez sulla corsia destra e Tchouameni affiancato da Ceballos e Kroos sulla mediana, alle spalle del tridente formato da Rodrygo, Benzema e Vinicius. Il tecnico dell’Almeria, Rubi, con un pensiero alla sfida salvezza con l’Elche di martedì prossimo, decide di far rifiatare i vari Luis Suarez, Robertone, Embarba e Baptistao, che partono dalla panchina. Tutto il peso offensivo, così, finisce per poggiare sulle spalle del brasiliano Lazaro.

Calcio spettacolo Fin dai primi scampoli, il terzetto offensivo del Real si dimostra bello in palla, trasmettendo una voglia matta di giocare e divertirsi. E, dopo appena cinque minuti, si apre lo show di Benzema, che insacca da due passi un perfetto centro dalla sinistra di Vinicius. Il centravanti lionese concede il bis, attorno al quarto d’ora, girando in rete, a chiusura di una spettacolare iniziativa sul lato opposto di Rodrygo. Nonostante il doppio vantaggio, Vinicius riesce a trovare il modo di perdere le staffe e di farsi ammonire dal signor Cuadra Fernandez per proteste. In diffida, il brasiliano si perderà il big match con la Real Sociedad di martedì.

Storico Benzema Il Real si rimette a macinare gioco e, varcato il 40’, Lucas Vazquez si fa sgambettare in area dall’ingenuo Ramazani. Rigore netto e l’implacabile Benzema completa la sua tripletta. Con l’hat trick di oggi, con 236 reti, il francese si lascia alle spalle Hugo Sanchez (234) e diventa il quarto massimo marcatore della storia della Liga, alle spalle di Messi (474), Cristiano Ronaldo (311) e del mitico Telmo Zarra (252). Prima dello scadere della prima frazione, l’Almeria accorcia le distanza con Lazaro, imbeccato da Ramazani. Lo spettacolo prosegue nella ripresa, con Rodrygo che cala subito il poker con uno spettacolare destro da fuori area che s’infila all’incrocio. Gli andalusi non ci stanno e, dopo una decina di minuti, il subentrato Robertone trova il 4-2 con un pregevole colpo di testa. Nel finale, lo scatenato Benzema fa in tempo a colpire un palo clamoroso, imitato poco dopo da Asensio. Troppo Real per questo Almeria. Stasera tocca al Barça, che cercherà di rispedire a 11 punti di distanza gli eterni rivali, imponendosi sul Betis. CLASSIFICA LIGA

