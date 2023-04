Il Barcellona ricaccia il Real Madrid a 11 punti di distanza

BARCELLONA (SPAGNA) - Pronta risposta per il Barça, che a un paio d’ore dal vittorioso 4-2 del Real Madrid sull’Almeria, replica subito con un secco 4-0 contro il Betis Siviglia. Tornano, così, 11 i punti di vantaggio dei blaugrana sugli eterni rivali, quando mancano appena 6 partite al termine del torneo. I catalani, che giocano in superiorità numerica per un’ora per l’espulsione per doppia ammonizione di Edgar, risolvono la gara con le reti del redivivo Christensen, Lewandowski e Raphinha e un autogol di Guido. 27º scudetto sempre più vicino per i ragazzi di Xavi.

TUTTO SULLA LIGA Tutto facile Neanche un quarto d’ora e il rientrante Christensen porta già in vantaggio la capoclassifica con uno stacco aereo, su centro dalla destra di Raphinha. Qualche istante prima si era dovuto ritirare l’ex Lazio Luis Felipe, vittima di un problema fisico. Al suo posto entra Edgar, che si becca due cartellini gialli - il primo inesistente - nel giro di venti minuti. Il Barça, a questo punto, accelera i tempi e, al 36’, raddoppia con Lewandowski, che gira in rete un assist dalla destra di Koundé. E salgono, così, a 19 le reti nel torneo per il polacco. Prima dello scadere della prima frazione, arriva anche il tris di Raphinha, che servito da Busquets scatta sul filo del fuorigioco e supera l’incolpevole Rui Silva.

Riapparizione e debutto Nella ripresa, dopo un palo del vivace Lewandowski, dopo tre mesi di stop riappare l’acclamato Dembelé e c’è il tempo anche per il debutto del baby Lamine Yamal, appena 15 anni 9 mesi e 16 giorni. Tra gli ospiti, sfortunata apparizione di Joaquin, messo ko da un problema al ginocchio, che lascia addirittura in nove in compagni, rimasti senza cambi a disposizione. Doppia inferiorità numerica che favorisce il poker blaugrana, che arriva per una sfortunata autorete di Guido. Scudetto sempre più vicino per i catalani. CLASSIFICA LIGA

