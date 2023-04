Liga, manita Atletico al Valladolid. Si riapre la corsa salvezza

Risultati importanti dai match domenicali della 32ª giornata di Liga. sia in chiave corsa all'Europa che alla salvezza. Ad aprire il menù la drammatica sfida tra Cadice e Valencia, che ha visto gli andalusi imporsi per 2-1 sui levantini. Tre punti pesantissimi per i padroni di casa, che salgono in 14ª posizione, con un margine di 4 punti sulla zona retrocessione. Trema il Valencia, diciassettesimo a pari punti con l'Almeria, con soli 2 punti su Espanyol e Getafe. Il Cadice la risolve a cavallo dei due tempi: al 39' la sblocca l'ex laziale Escalante, al 46' raddoppia Guardiola, Lino accorcia le distanze al 51' per il Valencia, ma il risultato non cambierà più fino alla fine.