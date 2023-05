Liga, il Barcellona vince ancora: con l'Osasuna basta Jordi Alba

BARCELLONA - Basta un gol nel finale al Barcellona per risolvere una partita complicata e vincere la seconda partita di fila, allungando ancora di più in testa alla classifica della Liga. Nella 33ª giornata del campionato spagnolo i blaugrana battono l'Osasuna per 1-0 grazie alla rete all'86 di Jordi Alba. Assalto della squadra di Xavi sin dai primi minuti, che sfiora il gol in più occasioni. Al 27' gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Herrando, autore di un brutto fallo su Pedri lanciato a rete. I blaugrana continuano a creare numerose occasioni nel primo tempo e anche nella ripresa, ma il punteggio non si sblocca. Ci va vicinissimo Dembelé al 62', che si divora una rete facile dopo essere rimasto solo contro il portiere. Dopo tantissime occasione create il gol arriva finalmente all'86', con Jordi Alba che trova il sinistro sul primo palo e batte Fernandez. Con questo risultato il Barcellona si porta momentaneamente a +14 sul Real Madrid, impegnato più tardi sul campo della Real Sociedad.