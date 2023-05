Jordi Alba porta il Barcellona a un passo dallo scudetto: 1-0 all’Osasuna

BARCELLONA (SPAGNA) - Scudetto sempre più vicino per il Barça, che supera un’Osasuna che gioca in dieci per oltre un’ora, grazie a una rete del subentrato Jordi Alba. Vittoria che permette ai blaugrana di staccare di ben 14 punti il Real Madrid, che stanotte visita la Real Sociedad. Prova gagliarda, comunque, per i navarri, che sabato prossimo disputeranno la finalissima di Coppa del Re contro i ragazzi di Carlo Ancelotti.

TUTTO SULLA LIGA Titolarissimi e sperimentali A tre giorni dal poker calato sotto il naso del malcapitato Betis Siviglia, Xavi conferma in blocco l’undici che ha asfaltato gli andalusi. Riproposti, così, in contemporanea Busquets, Frenkie de Jong, Pedri e Gavi, con Raphinha largo sulla destra a dar man forte a Lewandowski. Con più di un pensiero allo storico appuntamento con la finalissima di Coppa del Re di sabato prossimo, Jagoba Arrasate propone una formazione decisamente più sperimentale, in cui trovano spazio i convalescenti Chimy Avila e Lucas Torrò, che disputeranno un’oretta complessiva, oltre ai baby Diego Moreno, Iker Benito e Jorge Herrando, con quest’ultimo al debutto in Liga.

Debutto amarissimo Primo tempo piuttosto accidentato e privo di tiri nello specchio per le due squadre. Alla resa dei conti, però, va decisamente peggio all’Osasuna, che prima della mezz’ora si ritrova con un uomo in meno per l’espulsione proprio dell’esordiente Herrando, che si fa cacciare per uno strattone a Pedri, lanciato a rete. Il Barça, da parte sua, perde Gavi, messo ko da un movimento innaturale che gli provoca un infortunio all’inguine. Al suo posto appare Ansu Fati, già al centro dei riflettori, nel corso della caliente giornata barcellonese, per la visita del super agente Jorge Mendes, che lo assiste e che avrebbe portato una proposta da 70 milioni per il cartellino del suo assistito, proveniente dalla Premier.

L’uomo della Provvidenza In una ripresa punteggiata da mille cambi, il Barça si getta in avanti con maggior decisione e, così, finisce per salire in cattedra il portiere ospite Aitor Fernandez, che vince subito un duello con Ansu Fati, imbeccato da Lewandowski. L’assalto blaugrana prosegue con un piattone ravvicinato di Frenkie de Jong e con un velenoso rasoterra dell’attivo Lewandowski, ma l’estremo difensore navarro si conferma in gran serata. Poi, è il subentrato Ferran Torres a sfiorare il bersaglio grosso, dopo un bizzarro rimpallo. A una decina minuti dal termine, Lewandowski si vede annullare il possibile vantaggio per un fuorigioco dell’attivo Ferran, all’inizio della giocata. L’insistenza dei catalani trova premio, a una manciata di minuti dal termine, con il gol dell’ottimo Jordi Alba, che insacca con un diabolico tiro di esterno. E salgono a 14, così, i punti di vantaggio del Barça sul Real Madrid, atteso dalla sfida notturna con la Real Sociedad. CLASSIFICA LIGA

