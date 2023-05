Guardiola e la rivelazione sul ritorno di Messi al Barcellona

Leo Messi dalla prossima stagione potrebbe giocare in Arabia Saudita e guadagnare 500 milioni di euro netti all'anno, una cifra mai vista nel calcio. Il padre della Pulce ha smentito le voci e le indiscrezioni, alimentate dalla rottura con il Psg dopo il viaggio segreto fatto dall'argentino in Arabia, per il quale il campione del mondo ha rischiato la sospensione dello stipendio e dagli allenamenti , decisione poi rivista dal club francese. Messi ha fatto mea culpa con un post social, facendo rientrare il caso, ma i dubbi sul suo futuro rimangono.

La rivelazione di Guardiola

A Barcellona continuano a cullare il sogno di rivedere Lionel con la maglia blaugrana, il grande ritorno verrebbe accolto con entusiasmo dai tifosi catalani. Proprio su questo Guardiola, che Messi lo ha allenato, ha rivelato: "So che Laporta proverà a far tornare Leo e lo stesso farà Leo", si legge su Mundo Deportivo. Poi ha aggiunto: "È stato il più grande giocatore di tutti i tempi. Negli ultimi due decenni quello che è successo non sarebbe stato possibile senza di lui, non parlo solo di numeri, impatto sul gioco, estetica, efficacia, ma di tutto".