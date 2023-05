Liga, Asencio stende il Getafe: il Real Madrid sorpassa l'Atletico e punta il City

Real Madrid-Getafe 1-0: statistiche e tabellino

Vince il Villarreal, solo un pareggio per la Real Sociedad

Successo importante in ottica corsa Champions per il Villareal che batte in casa per 5-1 l'Atletico Bilbao. Gara dominata dalla compagine di Quique Setién che si è imposta con le doppiette di Baena e di Jackson e l'autorete di Aitor Paredes. Per i baschi in rete Sancet su rigore. Pareggio ricco di reti all'Estadio Municipal de Anoeta tra la Real Sociedad (sempre quarto ma a ora a +5 sul Villareal) e il Girona. Oyarzabal apre le marcature dopo soli cinque minuti direttamente dal dischetto e David Silva porta i padroni di casa sul 2-0. Nel finale di primo tempo però la squadra di Michel reagisce e prima accorcia le distanze con Yan Couto, poi trova la rete del pareggio con Stuani (nella ripresa gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Romeu). Successo netto invece dell'Osasuna che si impone in casa sull'Almeria; Budimir apre e i gol di Ezzalzouli e Gomez fissano il punteggio sul 3-0, a nulla serve poi la rete di Lazaro Vinicius Marques nel finale.

