Asensio regala la vittoria al Real Madrid: ora testa solo al City

Turn-over blanco

Con un ritardo ormai incolmabile dal Barça, che domani potrebbe già assicurarsi matematicamente lo scudetto, e il biglietto per la prossima final four di Supercoppa di Spagna ormai garantito dal recente successo in Coppa del Re, il Real non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Tutti i pensieri dei blancos, in questo momento, sono rivolti all’Etihad e al ritorno delle semifinali di Champions col City, dopo l’1-1 del Santiago Bernabeu della scorsa settimana. Ancelotti, così, pensa bene di risparmiare diverse pedine importanti in vista del big match di mercoledì prossimi. Oltre a Benzema, Rodrygo e Alaba, esclusi direttamente dalla lista dei convocati, rifiatano anche Modric, Kroos e Vinicius, che si accomodano, almeno inizialmente, tra i rincalzi. Riappare, così, nell’undici titolare il desaparecido Eden Hazard, schierato in avanti con Valverde e Asensio.