Barcellona, Laporta "chiama" Messi: "Questa è casa tua"

ROMA - "Messi? L'Arabia Saudita sta facendo un lavoro ottimo. Sta investendo, ma con tutto il rispetto per l'Arabia Saudita, il Barcellona è il Barcellona, la sua storia dice che può competere con tutti. Ed è casa sua". Parole di Joan Laporta, presidente blaugrana, ai microfoni di Tv3, che lasciano intendere come il clamoroso rientro di Lionel Messi (in scadenza con il Psg) al Barça non sia un'ipotesi così peregrina, nonostante l'Al Hilal sia pronto a offrire all'asso argentino ingaggi e contratti letteralmente da mille e una notte: "Con Leo ho parlato, per ricomporre una sitazione in cui ho dovuto mettere il club più in altro di tutti, compreso il miglior giocatore del mondo. Abbiamo avuto una conversazione piacevole e affettuosa. Ultimamente ci siamo scambiati dei messaggi, ci conosciamo da quando aveva 14 anni". E Laporta rivela che "Messi vuole il Barcellona, nessuno deve metterlo in dubbio: la sente come casa sua, ma oggi è un giocatore del Psg. Attendiamo la fine della stagione, dopodiché potremo parlarne tranquillamente". Certo è che se, al di là delle ragioni affettive, si dovesse ragionare solamente sulle cifre nude e crude, Laporta sottolinea che "certe cifre non ce le possiamo permettere. Non intendiamo tornare nella situazione economica che c'era al nostro arrivo. Ma questo vale per qualsiasi giocatore". E ipotizzando un lieto fine tra il Barcellona e Messi: "Ci sarebbe spazio in squadra? Questo va chiesto a Xavi. Ma ogni allenatore vorrebbe il miglior giocatore al mondo: ha qualità uniche".