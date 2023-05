SIVIGLIA - Il Betis batte il Rayo Vallecano 3-1 nel posticipo della 34esima giornata della Liga, grazie ai gol di Sabaly (al quarto minuto), di Perez (su assist di Willian Josè) al 44' e in pieno recupero di Borja Iglesias. Inutile la rete del momentaneo 2-1, siglata da Santi Comesana per gli ospiti. Con questa vittoria il Betis conferma il sesto posto a 55 punti, a meno due dal Villarreal. Il Rayo Vallecano resta in undicesima posizione a quota 46.