Liga, il Getafe chiede il 3-0 contro il Real per sostituzione irregolare

SPAGNA - Tiene ancora banco in Liga il caso Asensio in Real Madrid-Getafe , gara valevole per la trentaquattresima giornata di campionato e finita con la vittoria per 1-0 dei Blancos grazie al gol di Asensio . Sì proprio lui, il protagonista al centro del caso che ha portato il Getafe ad una denuncia...

Perché il Getafe ha chiesto il 3-0 contro il Real per sostituzione irregolare?

Il Getafe ha denunciato il Real Madrid per sostituzione irregolare e chiesto il 3-0 a tavolino. Perché? Il presunto errore arbitrale in Real Madrid-Getafe è avevnuto all'84', al momento dell'entrata in campo di Odriozola. In un primo momento la panchina del Real aveva prospetto il cambio tra l'ex Fiorentina e Asensio. In quel frangente, il dolorante Camavinga è stato costretto ad uscire, venendo sostituito proprio da Odriozola. Secondo il Getafe, il nuovo entrato era già in campo, dunque il sostituto doveva essere Asensio e non Camavinga. Il Real Madrid, adesso, avrà tre giorni per presentare le accuse sul caso, con la Commissione per la concorrenza che si adopererà per esaminare l'episodio in questione.