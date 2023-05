Siviglia, solo un pari nel derby a dieci giorni dalla Roma

SIVIGLIA (SPAGNA) - A tre giorni dal successo sulla Juventus, il Siviglia non va oltre il nulla di fatto nell’atteso derby con il Betis. Risultato deludente per i rivali di Europa League della Roma, che a dieci giorni dall’appuntamenti di Budapest contavano d’imporsi nella stracittadina, chiusa in superiorità numerica per l’espulsione di Miranda. Mancato aggancio, pertanto, al 7º posto occupato dall’Atheltic Bilbao, che varrebbe un posto nella prossima Conference League, anche se i biancorossi mirano a strappare direttamente un biglietto per la Champions, attraverso un trionfo nella vecchia Coppa Uefa.