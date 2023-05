Liga, il Real batte il Rayo e supera l'Atletico: Simeone, clamoroso stop

MADRID (Spagna) - Nel giorno in cui tutto il Real Madrid si stringe intorno a Vinicius, scendendo in campo con la maglia del brasiliano in risposta agli insulti razzisti ricevuti nel corso della gara contro il Villarreal, gli uomini di Ancelotti battono 2-1 il Rayo Vallecano, grazie ad una rete segnata ad un minuto dalla fine da Rodrygo. I Blancos avevano sbloccato il risultato con Benzema al 36', ma avevano subito il pari con de Toma all'84'. Grazie a questo successo la squadra di Ancelotti si porta a 74 punti in classifica, alle spalle del Barcellona e davanti all'Atletico Madrid, fermato 3-3 sul campo dell'Espanyol.