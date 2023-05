Kluivert sotto shock: ladri in casa, aggredita la compagna

ROMA - Tre ladri incappucciati hanno rapinato la casa di Justin Kluivert approfittando dell'assenza dell'ex Roma, impegnato con il Valencia a Maiorca. Secondo la dinamica ricostruita da "El Desmarque", i tre malviventi hanno atteso che la compagna di Kluivert uscisse per portare a passeggio il cane per aggredirla e intimidirla, allo scopo di introdursi nell'abitazione dei due. Una volta entrati, i tre hanno rubato denaro, gioielli e altri effetti personali per un valore che si aggira attorno ai 160.000 euro. A denunciare alla polizia quanto accaduto è stata, dopo i fatti, proprio la compagna di Kluivert che ha riportato ferite lievi, ma soprattutto un grande spavento. Kluivert, appresa la notizia e assicuratosi delle condizioni della compagna, ha deciso di rimanere ugualmente al seguito della squadra, impegnata nel fondamentale match con il Maiorca.