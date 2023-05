La scioccante foto di Benzema: guardate il piede come è ridotto!

ROMA - Ha zoppicato per quasi tutta la partita, Karim Benzema, in occasione di Real Madrid-Rayo. Il francese, al 10', aveva subìto un pestone: l'agente di Benzema ha in seguito rivelato il vero stato del proprio assistito, mostrando il piede malridotto del francese e rendendo noto che il colpo accusato da Benzema ha provocato un taglio che, al termine della partita, ha reso necessaria l'applicazione di 5 punti di sutura. Benzema tuttavia, non ha chiesto la sostituzione, anzi, è rimasto in campo andando anche in rete al 31' portando in vantaggio il Real Madrid (che poi vincerà 2-1), riuscendo quantomeno a proseguire l'inseguimento a Lewandowski per il titolo di capocannoniere, anche se il polacco resta distante cinque lunghezze. Inseguimento che però a questo punto potrebbe avere una battuta d'arresto visto che a questo punto l'impiego del francese nel prossimo match con il Siviglia resta in dubbio.