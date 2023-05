Caso Vinicius, il tribunale convoca i tre tifosi del Valencia accusati di insulti razzisti

Vinicius presente in videoconferenza

I tre appariranno davanti alla Corte Superiore di Giustizia di Valencia e anche Vinicius prenderà parte, non di persona ma in videoconferenza, per dare la sua testimonianza sull'accaduto. A questo procedimento si aggiunge anche la denuncia, per reati d'odio, presentata dalla Questura Superiore della Comunità Valenciana. Non solo, il magistrato ha deciso di inviare una lettera al Valencia per sollecitarlo a conservare il materiale audiovisivo, dal 72° minuto di gioco, nel caso in cui in qualsiasi momento durante le indagini fosse necessario visionarlo. Il tribunale convocherà anche alcune guardie giurate che nella giornata del match erano in servizio in qualità di testimoni.