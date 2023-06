Canizares e l'attacco a Mourinho: "Non conosce l'educazione"

ROMA - Dopo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, l'ex portiere del Valencia Santi Canizares ha attaccato duramente Josè Mourinho. Ecco cosa ha detto: "Mourinho è un grande allenatore che fa performare le squadre, ma non conosce educazione, principi o sportività. Ha atteggiamenti pietosi. Poi regala la medaglia perché dice che non gli piacciono quelle d'argento. In carriera ho raggiunto due finali di Champions League e le ho perse, ma altri le guardavano da casa. Questo ci aiuta a valorizzare il resto degli allenatori. Il suo comportamento non è d'esempio per i giovani. Detto questo, è un ottimo allenatore".