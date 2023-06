"Real Madrid, se parte Benzema l'obiettivo è Kane"

MADRID - L'Arabia Saudita tenta sempre più i calciatori dei massimi campionati europei: l'ultima voce è quella relativa a Messi , che alcuni rumors di mercato danno per vicino all'Al Hilal . Senza dimenticare ovviamente il trasferimento, già avvenuto, di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. E si parla anche di un futuro saudita per Karim Benzema (su di lui ci sarebbe l'offerta dell' Al Ittihad ). L'interessato ha sempre smentito, ma As riporta che l'attaccante francese avrebbe chiamato proprio CR7 per prendere informazioni sul campionato e sulla vita in Arabia Saudita. Non solo: le parole di Ronaldo avrebbero anche convinto Benzema a raggiungere un accordo, salvo poi fare dietrofront.

Real Madrid: obiettivo Kane se parte Benzema?

Certo è che le sirene di mercato non si metteranno a tacere per Benzema: e così intanto il Real studia un piano alternativo per il proprio pacchetto offensivo. A Madrid, dall'Espanyol, è in lista di sbarco Joselu, ma il Real vuole lì davanti anche un altro elemento di peso. Difficile l'altra pista Kai Havertz (il Chelsea non ha intenzione di privarsene), i blancos resterebbero coi radar puntati sempre in Premier League, per la precisione su Harry Kane del Tottenham, che è in scadenza nel 2024. E se il presidente degli Spurs, Levy, ha sempre chiuso la porta a trasferimenti in Premier, una cessione in un altro campionato potrebbe ammorbidirlo. Sempre che l'offerta sia adeguata: circa 100 milioni di euro. A questo punto dovrebbe essere proprio Kane a entrare nella vicenda, chiedendo il trasferimento al Real.