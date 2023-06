Lewandowski chiama Messi al Barcellona: la frase che accende la fantasia

BARCELLONA - "Dobbiamo aspettare per vedere se Leo Messi può venire al Barcellona. Spero che venga". A dichiararlo a Marca è Robert Lewandowski: l'attaccante polacco sogna l'asso argentino come compagno di squadra, nonostante le difficoltà: "Forse tra un paio di giorni potremo sapere più cose e avere informazioni più concrete", prosegue Lewandowski che esalta le qualità di Messi: "So che sarebbe molto facile giocare con lui perché Leo può giocare quasi in ogni posizione in ogni momento della partita". Per l'attaccante del Barça lo sguardo va al futuro: "Vedo bene il futuro, mi piace essere parte del cambiamento che il Barcellona sta attraversando. Quello che è successo in Champions League è stata una grande delusione, ma in campionato abbiamo fatto molto bene. Nella prossima stagione entrambe le cose possono andare molto bene". Certo è che con un Messi in più in squadra, entrambe le cose potrebbero prendere una buonissima piega., ma tra sirene arabe (ci sarebbe in ballo un'offerta clamorosa dell'Al Hilal) e ingaggi di livello elevato, non sembra una strada attualmente in discesa.